إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمفارق سرابيوم

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص مفارق الصالحية اتجاه القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب ميكروباص مفارق الصالحية اتجاه القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد سيارات إسعاف مرفقي إسعاف محافظة الإسماعيلية والشرقية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه.

تم نقل المصابين لمستشفى طوارئ أبوخليفة - التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فيما نقل 9 مصابين لمستشفى الصالحية بمحافظة الشرقية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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