عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بتعزيز جسور التواصل مع دول العالم، قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالتوقيع على وثيقة انضمام المملكة لـ معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وجاء ذلك بدعوة من وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ورئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العامودي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية السعودي، بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول الآسيان، معرباً عن حرص قيادة المملكة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن فرحان على أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.

تصعيد إيراني جديد في أزمة حقل الدرة المتنازع عليه مع السعودية والكويت

السعودية تعلن بدء موسم العمرة لمواطني دول الخليج والمقيمين فيها

السعودية خادم الحرمين الشريفين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا آسيان اندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

شوبير: البعض يحاول الوقيعة بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

تصعيد إيراني جديد في أزمة حقل الدرة المتنازع عليه مع السعودية والكويت

انتشار الغبار..السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

السعودية تعلن بدء موسم العمرة لمواطني دول الخليج والمقيمين فيها

السعودية.. وفاة شخص إثر انهيار جزئي في بئر بحائل

السعودية تعلن بدء موسم العمرة لدول الخليج والمقيمين فيها.. كيفية التقديم

تكرار يستدعي القلق.. بيان عاجل من السعودية بشأن حرق المصحف الشريف

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

اقتصاد السعودية.. توثيق 6.5 ملايين عقد إيجار في النصف الأول من 2023

ترشيحاتنا

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 في الدوري غدا| الأسماء

مصرع وإصابة 14 بينهم إيرانيين في حادث مروري بالعراق

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي

3 طرق جديدة لتقديم بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع من المنزل

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يصوتون ضد قرار أممي بشأن حرق المصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ