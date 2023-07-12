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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن بدء موسم العمرة لمواطني دول الخليج والمقيمين فيها

صدى البلد

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نسك" أو "توكلنا"، وذلك للمواطنين السعوديين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

تأتي  تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

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ويُعدّ تطبيق "نسك" أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية 

أما عن تطبيق "توكلنا"، فهو للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.


وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت قبل عدة أيام عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، والبدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر منصة نُسُك :
https://www.nusuk.sa/ar/about، على أن يكون موعد قدومهم للمملكة ابتداءً من غرة محرم 1445 هجرية.

 

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