السعودية.. وفاة شخص إثر انهيار جزئي في بئر بحائل

وقع حادث انهيار جزئي في بئر بحائل السعودية، مساء أمس الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة شخص.
وحسب ما ذكرته المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، باشرت فرق الدفاع المدني بحائل الحادث على الفور.
وأكدت المديرية العامة أنه نتج عن الحادث وفاة شخص.
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وقع حادث انهيار جزئي في بئر بحائل السعودية، مساء أمس الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة شخص.
وحسب ما ذكرته المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، باشرت فرق الدفاع المدني بحائل الحادث على الفور.
وأكدت المديرية العامة أنه نتج عن الحادث وفاة شخص.
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