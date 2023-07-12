عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استثمار عن تحمل الضريبة العقارية: يجب تسجيل القطاع بالاقتصاد الرسمي للدولة

صدى البلد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة مدركة تماما لأهمية القطاع الصناعي بجانب قطاع الزراعة، موضحا أن هذه القطاعات هي التي تقوم بمفهوم التنمية المستدامة وتزيد من قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة تتحمل جزء من الضريبة العقارية، وبذلك يتم إعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة وصولا إلى تحقيق الأهداف، مؤكدا أن القطاعات التي سيتم تحمل الضريبة العقارية عنها يجب أن تكون مسجلة في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشار أستاذ التمويل و الاستثمار، إلى أنه يتم مراجعة الأعباء المالية على الضريبة العقارية بين الحين والآخر، وتكون طبقا لتغير القيم التقديرية للسوق العقارية، والحكومة المصرية هي المسئولة عن مراجعة هذا الأمر.

وتابع، أن قرار تحمل الدولة للضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي، سيريح مجتمع الأعمال و يخفف الأعباء على الجهات الحكومية والقضائية، وسيكون دفعة قوية أمام مجتمع الأعمال نحو المزيد من منح فرص عمل وزيادة في الإنتاج.

قرار الأمس امتداد للعام الماضي

واختتم أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بالأمس هو امتداد للقرار الذي تم الإعلان عنه بالعام الماضي بشأن الضريبة العقارية، معقبا: "بالتأكيد يتم إدخال قطاعات أخرى لتتمتع وتستفيد أكثر".  


 

الضريبة العقارية التمويل و الإستثمار القطاع الصناعى التنمية المستدامة الإقتصاد المصرى الإعفاء الضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

ترشيحاتنا

منتخب رجال سلاح الشيش يواصل استعداداته لبطولة العالم

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب

حكايات من حياة ميلان كونديرا صاحب «كائن لا تحتمل خفته»

قرار عاجل بشان إعادة محاكمة 7 متهمين في داعش إمبابة

المصيف خلص عليهم.. تفاصيل مؤلمة في وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب الدوامات

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

فيديو

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ