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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز «إثراء» السعودي: إطلاق فعاليات برنامج «أسفار أقرأ» في مصر السبت المقبل

صدى البلد

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، إطلاق فعاليات برنامج "أسفار أقرأ" السبت المقبل، في أولى رحلاته الثقافية في مصر، وذلك على مسرح سينما راديو في القاهرة.

وأوضح المركز، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الفعالية تعد محطة أولى لبرنامج إثراء القراءة "أقرأ"، ضمن مهرجان دواير الثقافي الذي تنظّمه مكتبتَي "تنمية" و"ديوان"، ويرمي إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء وجمهور القرّاء.

وقال إن تلك الفعاليات تتضمن العديد من المحاضرات والورش والحلقات النقاشية، التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في العالم العربي وتعزيز مفاهيم القراءة والاطلاع لدى فئة الشباب وتوسيع دائرة المعرفة الثقافية، وعرض تعريفي ببرنامج إثراء القراءة ومسابقة أقرأ الموجهة للطلاب والطالبات في العالم العربي، وجلسة نقاشية بعنوان "ندوة الترجمات المعاصرة للميثولوجيا والفانتازيا" تتناول تجربة أحد الكتاب والمترجمين في مجال الميثولوجيا وأدب الفانتازيا، إضافة إلى قصائد شعرية.

ويتكوّن البرنامج من مسابقة "أقرأ" التي شارك فيها خلال السنوات الماضية أكثر من 125 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي، حيث إن التسجيل في المسابقة يستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
 

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