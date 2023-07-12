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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. افتتاح مشروعات خدمية في ميت غمر بتكلفة 4,5 مليون جنيه

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 4,5 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعددا من أعضاء مجلسي النواب.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين.

وأشاد مختار بدور المجتمع المدني في الدقهلية، الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية والذي يعد شريك أساسي في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظه في كافة القطاعات من خلال بناء المساجد وتطوير المستشفيات وتوفير أراضي لبناء المدارس وغيرها .

وافتتح المحافظ قسم حضانات الاطفال بمستشفي اتميدة المركزي بتكلفة 1 مليون جنيه واستمع الي شرح مفصل حول مراحل تطوير وعمل الحضانة، وتفقد مركز الغسيل الكلوي والتقي بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم ووجه لوكيل وزارة الصحة بسرعة حلها.

كما افتتح " مختار " مركز شباب البوها بقرية البوها بتكلفة إجمالية مليون و600 الف وتفقد المبني والمكون من طابقين يضم كافة الأنشطة الرياضية .

وافتتح  " المحافظ " دار مناسبات إمام الدعاه الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة ميت غمر بتكلفة  مليون و300 الف ، وتفقد المبني والمكان المقترح لإنشاء متحف لمقتنيات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ، وتفقد أعمال التطوير التي تمت بمقابر مدينة ميت غمر بتكلفة 650 الف جنيه ، وأعمال تطوير ميدان فاطمة الزهراء بتكلفة 250 الف جنيه .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد متولى الشعراوي وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة وزارة الشباب والرياض مدينة ميت غمر

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