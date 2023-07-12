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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 50% على جوال شاومي POCO C40 في السعودية

Xiaomi POCO C40
Xiaomi POCO C40

 

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروض مغرية على كل تشكيلة شاومي ومنها جوال Poco C40 ثنائي الشريحة.

يتوفر جوال  شاومي  بوكو سي 40 بسعر 299 ريال سعودي فقط على منصة أمازون السعودية ويأتي مع سعة تخزين وذاكرة عشوائية 64GB, 4GB على التوالي، ومن أكبر مميزاته البطارية الكبيرة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة. إليك كل مواصفات الجهاز.

Xiaomi POCO C40

مواصفات Xiaomi POCO C40

يأتي مع شاشة عرض نوعها LCD مقاسها 6.71 بوصة دقة وضوح 720x1650 بكسل، كثافة بكسلات 268 نقطة لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 82.0% ودرجة السطوع القياسية 400 شمعة لكل متر مربع، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass

يتم تشغيل جوال  شاومي  بوكو بواسطة شريحة JLQ JR510 بدقة تصنيع 11 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Mali-G57 MC1 تقترن مع 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت روم من سعة التخزين الداخلية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الجوال بطارية كبيرة سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 18 وات ونظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 13 خاصة بجوالات "بوكو"، مع وزن إجمالي للجهاز 204 جم وسمك 9.2 ملم.

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بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد أن الجوال به إعداد كاميرات ثنائي في الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ثانوية للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS

جوال السعودية شاومي بوكو Poco C40 شاومي بوكو سي 40 ريال أندرويد

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