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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عباس: القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.. وسنقطع كل يد تعبث بوحدتنا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، أن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مشددا على وحدة الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وخاصة بحق جنين ومخيمها مؤخرًا.

وقال عباس في كلمة له، أمام جماهير فلسطينية استقبلته لدى وصوله جنين ومخيمها، إن مخيم جنين أيقونة النضال والصمود والتحدي في كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المخيم صمد في وجه العدوان وقدم كل التضحيات في سبيل الوطن.

وأضاف: لم ولن ننسى مخيمات نابلس وكل مخيمات الوطن .. لن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين وليس أبو ديس، مؤكدًا على أن القدس هي عاصمة فلسطين وليس ما حولها.

وتابع: جئنا لنقول أننا سلطة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وأمن واستقرار واحد ..  أقول للقاصي والداني: هذه البلد أمنها وسلطتها ستبقى واحدة وكل من يعمل في وحدتها وأمنها أهلا به .. لن نسمح إطلاقًا وأقولها بكل صراحة إن اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه واستقراره ستقص من جذورها.

وأشار الرئيس عباس إلى الاحتلال الإسرائيلي وقال: سنبقى صامدين فوق أرضنا ولن نرحل حتى يرث الله الأرض وما عليها".

وحمل الرئيس عباس شجرة من الزيتون، وقال: هذا الزيتون نحن زرعناه ونحن نحافظ عليه واذا اقتلعوا شجرة سنزرع مكانها ألف شجرة .. هذه هي فلسطين وهذا هو الشعب الفلسطيني".

وقال: الكل يعمل من أجل الوجدة ومن أجل البقاء في أرض الوطن حتى نحرره كاملاً ونبني دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وليس أبو ديس".

وأضاف: سنبدأ إعادة الإعمار فورًا وسنعيد جنين أحسن مما كانت، وبالوحدة الوطنية وبالأمن والأمان نبني وطننا".

ووجه الرئيس عباس التحية للشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين، قائلًا: "ليكون هذا الوطن للجميع وليكون مفتوحًا للجميع وليعود له ال 14 مليون فلسطيني".

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