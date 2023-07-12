تسويق السياحة الثقافية: 22% زيادة في التدفقات و18% ارتفاعا في متوسط الانفاق

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم تقريرها الذي يرصد حالة السياحة الثقافية خلال النصف الأول من عام 2023، وأبرز الأسواق التي تتصدر المشهد السياحي المصري من حيث حجم التدفقات وعدد الليالي السياحية.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة سويق السياحة الثقافية، إن السوق الاسباني تصدر المركز الأول وتليها فرنسا وايطاليا، وهناك إرهاصات بالنسبة للسوق الصيني والياباني إضافة إلى السوق الألماني، موضحا أن هناك حالة نشاط ملحوظ من جانب شركات الطيران العاملة في مدريد وباريس.

وأشار إلى أن اللجنة كانت حريصة في تقريرها على مقارنة حجم التدفقات الواردة خلال الـ6 شهور التي تمثل النصف الأول من العام الجاري مع مثيلتها من العام الماضي، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 22%، بينما زاد معدل متوسط انفاق السائح بنسبة 18%.

وارجع تقرير السياحة الثقافية زيادة التدفقات إلي حالة الاستقرار التي يشهدها المقصد السياحي المصري، و استغلال المعارض الأثرية في الترويج للسياحة، مشيرا إلي معرض رمسيس و ذهب الفراعنة، الذي يعد احد ابرز عوامل جذب السائح الفرنسي للمقاصد الاثرية، كما الـ6 شهور الأولي من العام اعادت جذب السياحة الأمريكية للمقصد المصري، بينما لعب المجلس الأعلى للأثار و البعثات المصرية والمرممين المصريين دورا كبيرا في الكشوفات الأثرية و عمليات الترميم التي اعادت الحياة لمعبد دندرة، معبد اسنا.

كشف «عثمان» عن أن التقرير رصد انعقاد 82 مؤتمر في مدينة الأقصر، وهو ما يؤشر علي جذب المدينة لسياحة المؤتمرات، فيما تشير التوقعات إلي زيادة معدل جذب سياحة المؤتمرات خلال النصف الثاني من العام الجاري بمختلف انواعها، و هو ما يجري العمل عليه حاليا عبر التواصل مع صناع القرار السياحي بالخارج.

واوصت اللجنة في نهاية التقرير بضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية، وكذلك المراكب السياحية حتي تتمكن من استيعاب حجم الحركة الوافد، إضافة إلي أهمية تطوير مطار الأقصر حتي يستوعب الزيادة المنتظر في حجم التدفقات، فيما لفتت إلي أهمية اعادة النظر في افتتاح الطرق الصحراوية.