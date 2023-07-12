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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يدفع بحسام عبد المجيد في مباراة الأهلي

صدى البلد

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الدفع بحسام عبد المجيد مدافع الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

ومن المقرر، أن يعود عبد المجيد للتشكيل على حساب مصطفى الزناري مدافع الفريق الذي شارك بصورة أساسية في المباريات الماضية.

وينتظم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي المقرر له غدا الخميس في مسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المؤجل

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الغد، وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من، مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية.

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