أخبار التوك شو| مفاجأة في سعر عيار 21.. طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.



تأجيل 1400 رحلة جوية مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي.



رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا البريق للسياحة المصرية

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا، إن احتفالات موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش كانا لهما دور كبير في استعادة النشاط السياحي في مصر.



أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة

قال عالم الآثار المصري د. زاهي حواس إنه دخل الهرم في الساعة الثالثة صباحاً بمفرده، حيث شعر بالخوف والرهبة من الظلام وابتعد عن أي مصدر كهرباء خشية الصعق.



رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة

افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها.



للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية

في خطوة هامة نحو تطوير النظام الصحي في مصر، أطلقت هيئة الدواء المصرية مشروعًا طموحًا يهدف إلى التحول الرقمي في تقديم الرعاية الصحية، وهو مشروع الروشتة الطبية الرقمية.



«اللي هيشوفه مرة مش هيشوفه تاني».. باحث فلكي يتحدث عن حدث نادر

كشف الدكتور محمد الصادق، الباحث بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أهم الظواهر والأحداث الفلكية التي أذهلت العالم، وقال إن العام الحالي يعتبر من أكثر الأعوام التي شهدت ظواهر واكتشافات من أول يوم في العام.



الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في الأسبوع الأخير من أكتوبر يشهد حالة من الاستقرار الخريفي، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، يميل إلى الحرارة في النهار على معظم الأنحاء، بينما يسود الطقس الحار على جنوب البلاد. وفي ساعات الليل، يميل الطقس إلى الاعتدال أول الليل، بينما يكون أكثر برودة في آخره.