قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة في سعر عيار 21.. طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025. 


أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

تأجيل 1400 رحلة جوية مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي.

رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا البريق للسياحة المصرية
قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا، إن احتفالات موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش كانا لهما دور كبير في استعادة النشاط السياحي في مصر.

أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
قال عالم الآثار المصري د. زاهي حواس إنه دخل الهرم في الساعة الثالثة صباحاً بمفرده، حيث شعر بالخوف والرهبة من الظلام وابتعد عن أي مصدر كهرباء خشية الصعق.

رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة
افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها.


للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
في خطوة هامة نحو تطوير النظام الصحي في مصر، أطلقت هيئة الدواء المصرية مشروعًا طموحًا يهدف إلى التحول الرقمي في تقديم الرعاية الصحية، وهو مشروع الروشتة الطبية الرقمية.

«اللي هيشوفه مرة مش هيشوفه تاني».. باحث فلكي يتحدث عن حدث نادر
كشف الدكتور محمد الصادق، الباحث بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أهم الظواهر والأحداث الفلكية التي أذهلت العالم، وقال إن العام الحالي يعتبر من أكثر الأعوام التي شهدت ظواهر واكتشافات من أول يوم في العام.

الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر
أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في الأسبوع الأخير من أكتوبر يشهد حالة من الاستقرار الخريفي، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، يميل إلى الحرارة في النهار على معظم الأنحاء، بينما يسود الطقس الحار على جنوب البلاد. وفي ساعات الليل، يميل الطقس إلى الاعتدال أول الليل، بينما يكون أكثر برودة في آخره.

التوك شو الدولار أسعار الذهب الذهب رئيس الوزراء الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمازون تعلن أكبر عملية تسريح للموظفين في عام 2025

أرشيفية

تقرير عبري: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار منذ عام 2024

بنيامين نتنياهو

أكسيوس: نتنياهو شدد على ضرورة التنسيق مع واشنطن قبل اتخاذ أي خطوة بشأن غزة

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد