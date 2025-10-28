رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة

افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها.



وقال رئيس الوزراء: إن مشروع تطوير سوق العتبة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة.

من جانبه، أوضح محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر لرئيس مجلس الوزراء أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحال الكائنة في تلك الشوارع بالمنطقة، مضيفا أن أعمال تطوير هذه المنطقة تعد نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.



