وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا البريق للسياحة المصرية

منار عبد العظيم

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا، إن احتفالات موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش كانا لهما دور كبير في استعادة النشاط السياحي في مصر. 

وأضاف القاضي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز من تدفق السياح إلى البلاد بشكل ملحوظ.

استضافة الحفلات العالمية

وأشاد القاضي في لقاء مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، بالتطور الذي شهدته مصر في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لاستضافة الحفلات العالمية، بفضل قدرة المصريين على تنظيم هذه الفعاليات بكفاءة عالية.

وأشار القاضي إلى أن مصر تركز حاليًا على السياحة السينمائية كأداة للترويج للبلاد على المستوى العالمي، موضحًا أن الدولة تسهل إجراءات تصوير الأفلام العالمية في مواقعها السياحية وتنتج برامج وثائقية تسلط الضوء على الحضارة الفرعونية.

كما أكد أن هناك جهة واحدة مخصصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتصوير الأفلام العالمية في مصر، بهدف تنظيم العملية بشكل فعال وسلس.

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سوزوكي سياز 2026

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

هيونداي فينيو الجديدة

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

