رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا البريق للسياحة المصرية

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا، إن احتفالات موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش كانا لهما دور كبير في استعادة النشاط السياحي في مصر.

وأضاف القاضي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز من تدفق السياح إلى البلاد بشكل ملحوظ.

استضافة الحفلات العالمية

وأشاد القاضي في لقاء مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، بالتطور الذي شهدته مصر في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لاستضافة الحفلات العالمية، بفضل قدرة المصريين على تنظيم هذه الفعاليات بكفاءة عالية.

وأشار القاضي إلى أن مصر تركز حاليًا على السياحة السينمائية كأداة للترويج للبلاد على المستوى العالمي، موضحًا أن الدولة تسهل إجراءات تصوير الأفلام العالمية في مواقعها السياحية وتنتج برامج وثائقية تسلط الضوء على الحضارة الفرعونية.

كما أكد أن هناك جهة واحدة مخصصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتصوير الأفلام العالمية في مصر، بهدف تنظيم العملية بشكل فعال وسلس.