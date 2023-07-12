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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: ندعم انضمام كييف إلى حلف الناتو مستقبلا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قالت إليزابيث ستيكني، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إنَّ أوكرانيا حققت تقدمًا مهمًا فيما يتعلق بعضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي أصبح قويًا من أي وقت مضى. 

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وفي حديثها لـ"القاهرة الإخبارية"من العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أوضحت أنَّ أوكرانيا ستصبح عضوًا داخل حلف الناتو في المستقبل، كما أعلن الحلفاء مواصلة دعمهم لـ"كييف" سياسيًا وعمليًا. 

وذكرت أنَّ الإدارة الأمريكية لم تعلن حتى الآن عن فترة زمنية بشأن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنها تُركز في التصدي للغزو الروسي وإخراجه من الأراضي الأوكرانية. 

وبشأن الهجوم المُضاد الذي تقوده أوكرانيا، أشارت متحدثة الخارجية الأمريكية إلى أننا نترك الإجابة على هذا السؤال للجانب الأوكراني للحديث عن عملياتها العسكرية في الميدان، فالموقف الأمريكي واضح بأن يسير الهجوم المضاد كما هو مخطط له وفي نهاية الأمر نتوقع فوز أوكرانيا على روسيا. 

وأكدت أن واشنطن تتفهم الموقف الأوكراني وتدعم عضوية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي مستقبلًا، وتعمل في الوقت الحالي على تقديم الدعم للجانب الأوكراني لمواجهة موسكو. 

ولفتت إلى أنَّ إرسال الولايات المتحدة الأمريكية الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا جاء بعد مشاورات مع الحلفاء والشركاء، واستمرار الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية. 

وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها "دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف"، في حين أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استياءه لعدم تحديد إطار زمني لعضوية بلاده في الحلف. 

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