الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم جهود مصر واستضافتها لاجتماع دول جوار السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم جهود مصر واستضافتها لاجتماع دول جوار السودان.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لموقع الغد، إن واشنطن مستعدة لدعم مسار التفاوض شريطة التزام طرفي الصراع بالسودان.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تفضل الدبلوماسية لحل الأزمة السودانية قبل الذهاب للعقوبات، لافته إلى أن واشنطن مستعدة للذهاب لحوار جديد من أجل حل الأزمة في السودان.

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن تحدثت مع القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع منذ بداية الأزمة في السودان.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الوضع في السودان خطير جدا ولا بد من حل سياسي للأزمة في السودان.

وتستضيف مصر غدا الخميس 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وفق إعلان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي للرئاسة على صفحته الرسمية على فيسبوك.