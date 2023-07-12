اليوم .. الإعلان عن ترشيحات جوائز الإيمي لعام 2023

تعلن مساء اليوم، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الإيمي للأعمال التلفزيونية لعام 2023، قبل حفل توزيع الجوائز السنوي المقرر إقامته يوم 19 سبتمبر المقبل في نسخته الـ 75، وسيتم بثه على الهواء مباشرة.

ومن المتوقع أن يؤثر إضراب الكتاب في أمريكا على حفل توزيع جوائز الإيمي هذا العام، بعدما استمر على مدار فترة طويلة، بسبب تعنت الاستوديوهات وشركات الإنتاج في أجورهم.

ستعلن ترشيحات الإيمي على الهواء مباشرة مساء اليوم، عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، وسيتم تكريم عدد كبير من المبدعين والكتاب والنجوم على أعمالهم الناجحة التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2022 حتى 31 مايو 2023.

وتعد جوائز الإيمي السنوية هي أعلى التكريمات التي يحصدها صناع ونجوم المسلسلات الأمريكية، وتقدم منها نسخة موازية للأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية مثل التي ترشحت من ضمن قوائمها الممثلة المصرية منة شلبي عن "في كل أسبوع يوم جمعة".

وشهدت ليلة الاحتفال بجوائز Emmy في نسختها الـ 74، العديد من المواقف الكوميدية والأحداث المميزة وتكريمات لأعمال كانت الأبرز خلال الأشهر الماضية، ومرت هادئة في أول عودة بكامل قوتها منذ اندلاع جائحة كورونا.

حرص النجوم والنجمات على الظهور على السجادة الذهبية لحفل توزيع جوائز Emmy لعام 2022، وتألق الجميع بإطلالات بارزة ولوحظ تنوع ألوان الفساتين والملابس الرجالية أيضا في هذا الاحتفاء المميز الذي شعر الجميع بأهميته.

ودخلت زيندايا التي تبلغ من العمر 26 عاما التاريخ بعد حصولها على جائزة الإيمي كأفضل ممثلة للعام الثاني على التواصل عن بطولة مسلسل Euphoria الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدات وآراء النقاد.