مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تمسك مارسيل كولر باللاعب بيرسي تاو في الموسم القادم.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “خاااص.. كولر يرفض بشكل نهائي رحيل بيرسي تاو عن الأهلي الموسم المقبل”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، غدا الخميس، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.