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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: استضافة مصر قمة دول جوار السودان خطوة هامة لحل الأزمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر غدًا، الخميس، في وجود حلول تفضي إلى إنهاء الصراع الحالي في السودان الشقيق وحل الأزمة وإنهاء التداعيات السلبية للأزمة السودانية على دول الجوار.

وقال “رزق” إن الدولة المصرية عملت منذ اندلاع الأزمة السودانية على تسوية الصراع بشكل سلمى واتخاذ خطوات جادة تحقن دماء الشعب السوداني، وتساعد في تجنيب الشعب السوداني الآثار السلبية التي يتعرض لها، وتساهم في الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية ومُقدراتها.

وأضاف أن استضافة مصر قمة بهذه الأهمية ينبع من اهتمام الدولة المصرية باستقرار السودان كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، خاصة أن الدولة المصرية قدمت كل المساعدات الممكنة للأشقاء في السودان منذ اندلاع الأزمة، واستضافت كل اللاجئين سواء السودانيين أو من الجنسيات الأخرى القادمين من السودان، وفتحت المعابر البرية، وقدمت جميع أوجه المساعدات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يثير الأزمة السودانية في كل المحافل الدولية التي يتواجد فيها ويؤكد ضرورة تضافر الجهود لضمان استقرار الدولة السودانية.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة السودانية شكلت خلية أزمة تحت رعاية الرئيس السيسي للتعامل مع الأزمة واستقبال المصريين العائدين من السودان والجاليات من الجنسيات الأخرى، وعملت على تجهيز أسطول من وسائل النقل من المعابر البرية إلى مدينة أسوان والمحافظات الأخرى، من أجل توفير وسائل الاتصالات من خطوط تليفون وإنترنت كي يطمئن العالقون على ذويهم، بجانب تنفيذ حملة إلكترونية استهدفت الطلبة والطالبات والجاليات العربية للتوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من النازحين من خلال غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم النفسي.

وأشار "رزق" إلى أن الدول المصرى في احتواء الأزمة السودانية والعمل على تسوية سياسية لحلها حظيت بإشادات دولية بالغة عديدة، خاصة عندما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لمصر على استقبالها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة، وكذلك توجيه ماكس شوت، مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، الشكر للقاهرة لما تتيحه من تسهيلات للنازحين، وتوجيه السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، الشكر لمصر، معربا عن تقديره لدور القاهرة في مساعدتها المواطنين الأوروبيين الذين عبروا الحدود، هربا من الحرب.

السودان قمة دول جوار السودان حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي

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