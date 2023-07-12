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رئيس التحرير
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برلمان

أحمد نشأت: نواجه الشائعات والتحديات الصعبة بحملات توعية ومعسكرات تدريب بالمحافظات

الدكتور احمد نشأت
الدكتور احمد نشأت امين شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية ا

قال الدكتور أحمد نشأت أمين شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية المصرية إن الشباب هم أيقونة العمل الحزبي والسياسي لذا يتحرك الحزب في هذا الإطار ويعقد معسكرات تأهيلية وتدريبية وفي نفس الوقت ترفيهية بهدف تأهيل الكوادر وتحويل الحزب إلى مركز جذب يستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب وتحصينهم بكم معرفي وتوعوي يجعل منهم سداً منيعاً ضد كل من يحاول بث الاكاذيب عن الدولة المصرية وتشويه صورة قياداتها ومؤسساتها الوطنية .

وأضاف أحمد نشأت أننا نتحرك في جميع المحافظات من خلال امانات الشباب الفرعية وتسعي بقدر الامكان الي تقديم صورة ايجابية عن العمل الحزبي والسياسي المجرد الذي يستهدف خدمة الوطن ويستهدف تقديم رؤية حقيقية واقعية لواقع الاشياء وطبيعة ما تمر به حاليا من ظروف وتحديات صعبة نتيجة اضطرابات عالمية ومحيط اقليمي ملتهب بالأحداث .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي بمحافظة المنيا والذي يعد أول مؤتمر لدعم ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والذي انعقد بالصعيد وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة برئاسة صلاح السيد عبد المجيد امين عام الحزب بالمنيا وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد حسن جابر الامين المساعد وملاك عبد للملك امين المجالس المحلية ومينا نصر امين المواطنة والدكتور رفاعي طه امين شئون التعليم .

وشارك فيه وفد رفيع المستوي من الامانة العامة للحزب حيث ضم الوفد " اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب ومحافظ الوادي الجديد الاسبق والدكتور احمد رؤوف نائب رئيس الحزب والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم واللواء دكتور اشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب  ورضوي مصطفي عضو الهيئة العليا وميرفت مصطفي علي مساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين شباب الجمهورية وخالد العوامي المتحدث الرسمي للحزب .

واعلن اللواء رؤوف السيد علي خلال كلمته التأكيد علي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ورفض محاولات شق الصف الوطني موجها التهنئة بذكري ثورة 30 يونية كما وجه التحية  إلي شعب مصر العظيم وإلي جيش مصر الباسل الذي يساند مطالب الشعب ووقف خلف طموحاته وأحلامه المشروعة حتي تخلص من طغمة الظلام  .

الامانة العامة الحركة الوطنية المصرية الجمهورية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل الحزبي

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