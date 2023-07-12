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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاخاروفا تسخر من أمين عام "الناتو" بعد تصريحاته عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على كلام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج بأن ضمانات الناتو الأمنية لكييف مهمة، لكن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي توريد الأسلحة الغربية، مضيفة أن الأمر الأهم بالنسبة للغرب هو قتل كييف بدلا من الحماية.

وكتبت زاخاروفا، في قناتها الرسمية على تطبيق تليجرام، أن بالنسبة للغرب القتل أهم من الحماية.

وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في وقت سابق خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي  في فيلنيوس، بأن الضمانات الأمنية لكييف من الناتو مهمة، لكن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الغربية.

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