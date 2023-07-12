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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث أعماله الغنائية.. عزيز مرقة يطرح كليب "مجننانى"

صدى البلد

طرح اليوم النجم الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، فيديو كليب أغنيته التى تحمل عنوان "مجننانى" من كلمات محمد شافعى وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج إسلام هشام، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر. 


تم تصوير الفيديو كليب فى قرية بإحدى المدن الساحلية فى مصر، ودارت فكرتها فى إطار تشويقى رومانسى، ملئ بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، وينقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير ما أراده ورغبة الجمهور خلال الفترة الماضية، فى تقديم عمل فنى يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل فى أحد البرامج الشهيرة.

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يذكر أن هذا هو التعاون الخامس بين الفنان عزيز مرقة وشركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، بعد أغنية" أحلى واحدة" كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ديسكو مصر، و"ضلك أبكى" كلمات عزيز مرقة وتوزيع لؤي حجازي، و"بحبك للسما" كلمات وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و"بتسألينى" كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

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