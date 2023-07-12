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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب التصدي للإرهاب ..كلمة أردوغان بعد ختام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بعد ختام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا أن بلاده تكافح الإرهاب والأحزاب المتهمة بالإرهاب يجب التصدي لها.


كما أوضح أردوغان أنه تم بحث تطوير العلاقة بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" والشركاء في آسيا والمحيط الهندي.  


وأعرب أردوغان عن أمله في أن تقوم السويد بتنفيذ الوعود من أجل استكمال انضمامها للناتو مضيفاً أن السويد ستتخذ خطوات ملموسة ضد الإرهاب بموجب الاتفاق بين البلدين

وقال أردوغان بشأن حرق القرآن في السويد أن مهاجمة مقدسات الناس ليست حرية تفكير بل همجية ونوع من أنواع العمل الإرهابي، مضيفاً أن عدم التهاون في مكافحة الإرهاب أحد خطوطنا الحمراء ونطالب جميع حلفائنا باتخاذ مواقف حازمة بهذا الشأن.

وصرح أردوغان عن دعم زيلينسكي لتمديد اتفاقية الحبوب، وبوتين كان لديه بعض المقترحات بخصوصها، وبذل جهودا بغية التوصل إلى حل آخذين بعين الاعتبار تلك المقترحات.

أردوغان: تركيا دولة دعمت دائما سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو وإلى اليوم لم نمنع أي دولة من الانضمام للحلف بطريقة مزاجية.

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