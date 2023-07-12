بـ بوكيه ورد.. شاهد أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق على إنستجرام

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت "عبد الرازق”، بإطلالة جذابة مع بوكيه من الورد، حيث ارتدت ملابس كاجوال باللون الأخضر الفاتح، ووضعت ماكياج مناسبا للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسنصالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعددكبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلتالتلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاجمحمد عبدالحميد.

قصة فيلم جوازة بالعافية

وتجسد غادة عبد الرازق به شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدممنذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

