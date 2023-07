القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الإيمي التلفزيونية لعام 2023

أعلنت منذ قليل القوائم النهائية لترشيحات جوائز الإيمي للأعمال التلفزيونية لعام 2023، قبل حفل توزيع الجوائز السنوي المقرر إقامته يوم 19 سبتمبر المقبل في نسخته الـ 75.

وجاءت قوائم ترشيحات الإيمي لعام 2023 كالتالي:

أفضل مسلسل دراما

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

أفضل ممثل دراما

جيف بريدجز (The Old Man)

برايان كوكس (Succession)

كيران كولكين (Succession)

بوب أودينكيرك (Better Call Saul)

بيدرو باسكال (The Last of Us)

جيريمي سترونج (Succession)

أفضل ممثلة دراما

شارون هورجان (Bad Sisters)

ميلاني لينسكي (Yellowjackets)

إليزابيث موس (The Handmaid’s Tale)

بيلا رامزي (The Last of Us)

كيري راسل (The Diplomat)

سارة سنوك (Succession)

أفضل مسلسل كوميدي

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

أفضل ممثل كوميدي

بيل هادر (Barry)

مارتن شورت (Only Murders in the Building)

جيسون سيجل (Shrinking)

جيسون سوديكس (Ted Lasso)

جيريمي ألين وايت (The Bear)

أفضل ممثلة كوميدية

كريستينا أبليجيت (Dead to Me)

راشيل بروسناهان (The Marvelous Mrs. Maisel)

كوينتا برونسون (Abbott Elementary)

ناتاشا ليون (Poker Face)

جينا أورتيجا (Wednesday)

أفضل مسلسل قصير

Beef (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

أفضل ممثل في عمل قصير

تارون إيجرتون (Black Bird)

كميل نانجياني (Welcome to Chippendales)

إيفان بيترز (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

دانيال رادكليف (Weird: The Al Yankovic Story)

مايكل شانون (George & Tammy)

ستيفن يون (Beef)

أفضل ممثلة في عمل قصير

ليزي كابلان (Fleishman Is in Trouble)

جيسيكا تشاستين (George & Tammy)

دومينيك فيشباك (Swarm)

كاثرين هان (Tiny Beautiful Things)

رايلي كيو (Daisy Jones & the Six)

آلي وونج (Beef)

ترشيحات الإيمي لبرامج التلفزيون

أفضل برنامج حواري

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

أفضل برنامج مسابقات

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice