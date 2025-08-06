تفاصيل جديدة بشأن سائق ميكروباص اعتدى على سيدة وزوجها أعلى الدائري بالجيزة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاعتداء على سيدة وزوجها باستخدام "مفتاح حديدي"، بسبب اعتراضهما على قيادته بسرعة عالية أثناء استقلالهما السيارة معه أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ميكروباص، لقيامه بالاعتداء عليها وعلى زوجها باستخدام "مفتاح حديدي"، اعتراضًا منه على ملاحظتهما لقيادته المتهورة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص"، وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، أقرّ بأنه أثناء قيامه بتوصيل بعض المواطنين، انحرف بالسيارة بشكل مفاجئ لتجاوز إحدى السيارات، ما تسبب في سقوط نجل الشاكية، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشاكية وزوجها، تطورت إلى الاعتداء المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.