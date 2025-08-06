مشادة تتحوّل إلى جريمة بشعة في الجيزة.. والضحية صبي في عمر الزهور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل طفل بطعنة قاتلة وجهها له طفل آخر في منطقة الرقبة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما انتدبت مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة.

وشهدت قرية الكداية التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة جريمة بشعة راح ضحيتها صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، بعدما تلقى طعنة قاتلة في الرقبة خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر يصغره بعام، إثر تصادف مرورهما وجهًا لوجه بأحد شوارع القرية.

وبدأت الواقعة حينما اصطدم الصبيان ببعضهما البعض عن طريق الخطأ، لتنشب بينهما مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها أحدهما بالتوجه إلى محل لبيع الدواجن، واستل منه سكينًا، وسدد بها طعنة نافذة في رقبة الآخر، ثم فر هاربًا من موقع الحادث.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، متأثرًا بإصابته.

وتلقى مركز شرطة أطفيح بلاغًا بالواقعة، فتم إخطار العقيد محمد العشري، مفتش مباحث مركزي الصف وأطفيح، والذي وجّه بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث وضبط الجاني.

ونجحت القوات الأمنية في كشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية المتهم، وضبطه، واقتياده إلى ديوان المركز، حيث تُجرى التحقيقات لعرضه على النيابة العامة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.