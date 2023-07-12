زيلينسكي: تحقيق النصر يتطلب عضويتنا بـ الناتو

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تحقيق النصر يتطلب انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لافتًا إلى أنه "لم يغير وجهة نظره" عندما سُئل عن التعليقات التي أدلى بها أمس الثلاثاء قائلاً إنه سيكون "سخيفًا" إذا لم تُمنح أوكرانيا عضوية الناتو.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال زيلينسكي: "لم أغير وجهة نظري. الأهم من ذلك هو أن لدينا فهمًا مشتركًا للظروف المتعلقة بالوقت وفي أي ظروف ستكون أوكرانيا في الناتو".

وأضاف أنه ربما لم يتم الإبلاغ بجميع التفاصيل ولا يعرف ما إذا كان الجميع صريحًا معه أم لا، لكنه أشار "نحن نؤمن بشركائنا الذين يساعدوننا اليوم على الانتصار في هذه الحرب".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن مجموعة السبع ستقوم بزيادة مساعداتها لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي، لافتًا إلى أن مستقبل كييف أولوية لمجموعة السبع.

وأضاف بايدن في كلمة خلال مؤتمر صحفي للمجموعة بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مجموعة السبع ستقدم التزامات طويلة الأمد لأوكرانيا.

ولفت إلى أن قادة المجموعة اتفقت على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن مجموعة السبع ستجعل كييف أكثر قوة أرضًا وبحرًا وجوًا.