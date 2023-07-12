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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاعتداء الإسرائيلي بالجنوب.. بيان عاجل من قوات حفظ السلام في لبنان

قوات اليونيفيل -
قوات اليونيفيل - ارشيفي

أفادت نائبة مدير المكتب الاعلامي لقوات "اليونيفيل" كانديس ارديل في بيان، بأن بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام المتواجدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مطلعة على التقارير المقلقة بشأن الحادث الذي وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع".

وقالت في بيانها: "الوضع الان حساس للغاية، ونحث الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع".

كان مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان في مدينة صور بالجنوب افاد بسماع دوي انفجار قوي ظهر اليوم، سمعت اصداؤه في المنطقة الحدودية في القطاع الغربي وتحديدا من خراج بلدة البستان. وتضاربت المعلومات عن اسبابه

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كان عدد من ابناء بلدة البستان في قضاء صور الواقعة عند الحدود اللبنانية، افادوا لانهم سمعوا بعيد الرابعة صوت دوي انفجار في الطرف الغربي للبلدة من ناحية يارين ، وان وحدات من الجيش اللبناني واليونيفيل متواجدة في المنطقة المفتوحة البعيدة تقريبا عن المنازل، حيث يمنع توجه احد الى المكان.

وذكرت مصادر اخرى ان جنود الاحتلال في مواقعهم المقابلة اطلقوا قنبلة نحو الاراضي اللبنانية ما تسبب بجرح ثلاثة اشخاص يعتقد انهم من عناصر حزب الله ، لكن حتى الساعة لم تتاكد هذه المعلومات من اي جهة امنية.

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