اطلاق قافلة طبية للكشف على المواطنين واجراء العمليات الجراحية في العريش

شهد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبا عن المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، يرافقه الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، الدكتورة علياء أبو السعود، أمينة المرأة بالمجلس، إطلاق قافلة طبية في مركز شباب مدينة العريش.

في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، ناصر العزازي، مدير المركز، عبد الكريم بدوي امين المحافظة بالمجلس المصري للقبائل.



وقال الغندور، أن القافلة تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع كلية الطب بجامعة قناة السويس والمجلس المصري للقبائل والعائلات، وذلك ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة»، وتضم 15 عيادة متنقلة، وتستمر لمدة أسبوعين، لتقديم خدمات الكشف وإجراء الفحوصات، وصرف العلاج بالمجان والقضاء علي قوائم الانتظار.

أضاف الغندور، أن القافلة تضم تخصصات الـ (باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نساء، جلدية، رمد، أمراض صدرية، أسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى أشعة بالسونار، ومعمل تحاليل، صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأشار الغندور، الي قيام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام نجاح القافلة، وتوفير اتوبيسات بالمجان لنقل المواطنين الي العريش من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

٢٧ طبيبا:



بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، على أن يتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

بدوره أكد المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية علي أن القافلة بتوجيهات المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس المجلس، وأنه سيجري تنظيمها لمدة أسبوعين خلال الفترة من اليوم 12 وحتي 25 يوليه الجاري.

وأضاف أبو السعود، أن القافلة مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية وتأتي في إطار دعم المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحي في محافظة شمال سيناء.