مفاجأة وتفاصيل مثيرة في عقد إمام عاشور مع الأهلي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن انتقال لاعب الزمالك السابق والمحترف في نادي ميتلاند الدنماركي إمام عاشور الي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة ٥ مواسم .

وكتب مهيب عبدالهادي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" وتتوالي الانفرادات..كما انفردنا من قبل برمضان صبحي وكهربا ويوسف نبيه وسيف جعفر.. الآن إمام عاشور في الأهلي رسميا كما أكدنا من قبل منذ أكثر من ٥ شهور أن إمام عاشور هو أول صفقات الأهلي الصيفية وقد كان

توصلت إدارة الاهلي لاتفاق نهائي لضم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي الي صفوف القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات.

وحصل الأهلي علي موافقة ميتلاند بشكل رسمي علي الصفقة وسوف يخضع اللاعب للكشف الطبي غداً قبل إعلان انضمامه رسمياً.

وأختتم الفريق الأحمر تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غداً على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.