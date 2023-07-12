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برلمان

”المصريين“: مدينة العلمين الجديدة تحتل صدارة الوجهات السياحية قريبًا

محمد نافع، مساعد
محمد نافع، مساعد رئيس حزب ”المصريين

أكد محمد نافع، مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أمين لجنة السياحة، أن إطلاق مهرجان العلمين الجديدة خطوة في غاية الأهمية من أجل تنشيط السياحة، فضلًا أنها فرصة مميزة لتقديم مدينة العلمين الجديدة إلى العالم من أجل الحصول على المكانة التي تستحقها كونها أحد أهم الوجهات السياحية عالميًا خلال الوقت الحالي، حبذا بعد أن شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الـ 10 الأخيرة فقط، إذ أنها تحولت من منطقة الخطر بسبب الألغام لمدينة تتميز بالسحر والجمال تضاهي المدن العالمية.

جذب ملايين السياح من مختلف الدول والشرائح

 

وقال ”نافع“ في بيان اليوم الأربعاء، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت حاليًا وجهة سياحية للمصريين وغير المصريين، لا سيما أنها تجذب ملايين السياح من مختلف الدول والشرائح، فمنذ افتتاحها وهي تتربع على عرش السياحة المصرية، وذلك بعد أن قدمت تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، فضلًا عن العروض الموسيقية والحفلات والمتحف والمكتبة ثقافية، بالإضافة إلى وجود مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات الاقتصادية الكبرى من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتي تتنوع ما بين إقامة المدن الجديدة والإسكان والطرق وغيرها، والتي كانت من ضمنها مدينة العلمين الجديدة والتي شهدت العديد من مشروعات التنموية السياحية المختلفة خلال السنوات الماضية في عهد القيادة السياسية الحالية، مؤكدًا أن الإنجازات الكبرى التي تمت في مدينة العلمين الجديدة، أكدت أن الدولة المصرية نجحت في تحويل الحلم إلى واقع حقيقي على الأرض لتتحول مدينة الألغام إلى مدينة السحر والجمال.

وأوضح أمين لجنة السياحة بحزب ”المصريين“ أنه بعد صعود نجم اسم مدينة العلمين الجديدة، على الساحة السياحية المصرية وتصدرها المشهد، سعت الحكومة إلى ترويجها كـ درة على ساحل البحر المتوسط، واستغلال إمكانياتها السياحية لجذب السائحين من الداخل والخارج، نظرًا لمقوماتها المتوافقة مع المعايير العالمية، وهو ما سنشهده غدًا مع انطلاق أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الذي يُعد المهرجان الأول من نوعه في مصر الذي سيجمع على أرضه ما بين الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها الكثير من شتى المجالات الترفيهية.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين الجديدة، حدثًا ضخمًا سيبرز حقيقة ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي من جهد قياسي لنكون أمام إعجاز وليس مجرد إنجاز على الأرض، حيث أن العالم أجمع بصدد أن يُشاهد مدينة عالمية بأحدث المواصفات والمقاييس في التصميم والإنشاء حققت التوازن بين الجوانب الجمالية والوظيفية والبيئية لتزاحم مدن عالمية على استقبال السياح من شتى بقاع الأرض، وتحجز موقعًا متميزًا على خارطة السياحة العالمية.

واختتم: الدولة المصرية شهدت ثورة عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي ستغير وجه مصر الحضاري، بعد التوسع في إنشاء التجمعات العمرانية والمدن الجديدة من الجيل الرابع، التي بدورها خلقت ظهير عمراني جديد للدولة المصرية يستوعب الزيادة السكانية الهائلة التي تحدث في مصر سنويًا، فضلًا أن المدن الذكية تتيح للدولة القدرة على تنفيذ وإدارة البنية التحتية مثل المياه والطاقة والمعلومات والاتصالات، والنقل، وخدمات الطوارئ، وغيرها، بشكل عصري ومستدام، إلى جانب أنها تمنح فرصًا ذهبية للمستثمرين.

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