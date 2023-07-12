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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. نصر الله : حارق المصحف على علاقة بالموساد الإسرائيلي

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن  حرق المصحف في السويد حادثة أليمة يجب أن يستنكرها كل حر وشريف في العالم والتصدي له بكافة الوسائل المشروعة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام لحزب الله  حسن نصر الله في الذكرى السنوية السابعة عشرة لِبدء حرب يوليو 2006.

وأضاف  نصر الله: عندما كان يقدم شخص على حرق المصحف الشريف أو الإساءة للرسول من خلال أفلام أو رسوم كاريكاتورية يشعر الانسان بأن هناك مؤامرة ما وليس مجرد تعبير عن الرأي.

وتابع نصر الله : في الحادثة الأخيرة وعلى ضوء معلومات مؤكدة فإن المسيحي العراقي الذي أحرق المصحف على علاقة بالموساد الاسرائيلي وهذا يجعل الشبهة أعظم بكثير.

وأردف : اختيار شخص مسيحي لحرق كتاب المسلمين باشراف الموساد نكتشف أن هناك عقلًا صهيونيًا شيطانيا لخلق فتنة بين المسلمين والمسيحيين لأنه يعلم أن المسلمين سيكون لهم رد فعل.


وواصل : يجب الانتباه إلى الفتنة، الفاتيكان بشخص البابا والكنائس في مختلف مناطق العالم أصدرت بيانات استنكار بهذه الجريمة، وهذا ساعد على قطع طريق الفتنة.


وزاد : يجب أن ندين بالطرق المشروعة ولكن لا يجب أن ننجر إلى طريق الفتنة، وعلى المسلمين والمسيحيين العمل لمنع المس بالمقدسات والوقوف بوجه الفتنة.


واستكمل حديثه : شاهدنا تحركات متقدمة على صعيد العالم الاسلامي جعلت الغرب ينتبه وتراجعت الحكومة السويدية في حين أصرت في المرة السابقة.

وأتم نصر الله قائلا : على الشعوب العربية أن تطالب حكوماتها بموقف أشد صرامة كقطع العلاقات أو غيرها لأن ديدن هذه الدول هو المال، ويجب العمل داخل المؤسسات الدولية لقطع الطريق أمام أي انتهاكات.

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