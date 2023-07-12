مفاجأة..أحمد مرعي يعلن عن صفقة قوية لسلة الزمالك

كشف أحمد مرعي المدير الفني لسلة نادي الزمالك، عن أحدث صفقات نادي الزمالك في كرة السلة، خلال الموسم المقبل بعد التعاقد مع أحمد إسماعيل من الأهلي، وعلي عمر من الاتصالات

وقال أحمد مرعي في تصريحات لبرنامج ملاعب الأبطال عبر شاشة أون تايم سبورتس مع نيرة الأحمر، أن الزمالك أتفق مع اللاعب المصري الكندي أدهم العيدة.

وأوضح مرعي أنه متبقي تفاصيل أخيرة من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي ليكون لاعب في صفوف نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.



وتطرق أحمد مرعي للحديث عن موسم سلة نادي الزمالك الأخير، موجهاً التحيه لكل اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الكبير الذي قدموه خلال الموسم مشدداً إن الزمالك مر بظروف صعبة كثيرة من غيابات ورحيل لاعبين وإصابات.



وعن صفقة أحمد إسماعيل أكد مرعي أن الصفقة إضافة قوية لقائمة نادي الزمالك، حيث أن الفريق الأول كان يعاني من هذا المركز في الفترة الأخيرة.