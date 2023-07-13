استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة إشغالات مقاهي منطقة السينما بمدينة نصر

فى استجابة سريعة لما نشره موقع صدى البلد تحت عنوان " إعاقة إشغالات المقاهي للطرق تزعج سكان منطقة السينما بمدينة نصر" شن رئيس حى مدينة نصر حملة لرفع إشغالات المقاهى من الحى، وذلك بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى وقد أسفرت الحملة عن رفع و إزالة مخالفات كافيهات الشروق النادي الاهلي خلف الثانوية الجويه وكافيهات منطقة السينما و الاحراز ٧٥ شيشه٩٢ كرسى٥ ترابيزه ٣شمسيه و إزالة تاندة مخالفة خلف التأمين الصحي، كما أسفرت الحملة عن رفع الأشغالات ومصادرة الشيش بعدد 3كافيه وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات .



جاء ذلك بعدما استغاث سكان منطقة السينما في شارع يوسف عباس - بمدينة نصر - التابعة لمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهى وإعاقتها لنهر الطريق.

وتقول سوزان عبد القدوس فى رسالتها : “ يعانى نحن سكان منطقه السينما في شارع يوسف عباس بمدينة نصر من المهزله في القهوه التي استولت علي الشارع مش الرصيف لا الشارع كله من اول الطيران حتي يوسف عباس من سرقه كهرباء علي كل شجره تليفزيون لا يقل عن 15 جهاز علي الجانبين غير الصوت العالية وكأس العالم والتشجيع باعلي الاصوات وكل ما تخيله من مخالفات هل ده طبيعي وهل ده مترخص .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.

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