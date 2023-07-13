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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الشيخ راشد بقنا يشكون من وجود بالوعة صرف بوسط الطريق

صدى البلد

يشهد شارع الشيخ راشد التابع لمركز قوص بمحافظة قنا كارثة حقيقية بوجود بالوعة صرف صحى بدون غطاء ووضع قطع من الحجارة عليها، خشية وقوع أحد فيها، بينما لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو المدينة أو محافظ قنا لتغطية البالوعة المكشوفة التى تتوسط الشارع قبل وقوع الكارثة.

ويقول ايمن فهد  فى رسالة استغاثة لخدمة القرّاء " بين الناس "  التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نعانى من وجود بالوعة في شارع الشيخ راشد التابع لمركز قوص بمحافظة قنا بدون غطاء تنذر بكارثة لتفادي سقوط أطفال فيها.

وأضاف “ تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى و شركة مياه الشرب والصرف الصحي  لتغطية البلاعة حفاظًا على أرواح الجميع ومنعا لحوادث الغرق أو الاختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي لكن دون جدوى”.

وطالب المواطنون، محافظ قنا بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البالوعة المكشوفة خشية سقوط أحد المارة .


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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