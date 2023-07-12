ريهام عياد تثير قضية الذكاء الاصطناعي.. فما هو الذكاء الاصطناعي؟

اثارت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج القصة وما فيها، قضية الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على استمرار البشرية.

الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج القصة وما فيها أن بداية الذكاء الاصطناعي قد بدأت منذ خمسينات القرن الماضي.

وكشفت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج القصة وما فيها أن إيلون ماسك أوضح منذ 9 سنوات: "احنا بنستدعي الشياطين بالذكاء الاصطناعي".

وأشارت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج القصة وما فيها أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل خطراً كبيراً ولابد أن يتم وضع قواعد تحكم له.

وأضافت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج القصة وما فيها أن إيلون ماسك وعدد كبير من العلماء والباحثين طالبوا بوقف الذكاء الاصطناعي.