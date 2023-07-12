ضياء رشوان: لسنا جهة لحساب الحكومة ولا نضع سياسات إلزامية لأحد

أكد ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، أنهم ليسوا جهة لحساب الحكومة أو بديلة للحكومة ولا يضعوا سياسات إلزامية لأحد، موضحا أن الحكم بين السلطات هو الرئيس، وهو الذي كلف بعض المصريين بإقامة الحوار الوطني.



وأضاف ضياء رشوان، خلال حوار ببرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية انجي انور على قناة etc، اليوم الأربعاء، أنهم بدورهم في الحوار الوطني سيرفعون التوصيات عن الجلسات للرئيس السيسي وهو بدوره سيوجه الحكومة أو يرسل لـ البرلمان، قائلا: "محدش يقدر يحل محل الحكومة إلا لو تقرر تغيير الحكومة".

رسالة إلى المواطنين



ووجه ضياء رشوان، رسالة إلى المواطنين قائلا: "صدقونا وراقبونا واصبروا علينا وأقول للحكومة لسنا جهة بديلة ولا نضع سياسات الزامية"، لافتا إلى أن مجلس الأمناء مُشَكل من زملاء كثر من منابع وأجيال مختلفة عن بعضها وهذا واضح في أول جلسة من الجلسات وحدثت اشتباكات كلامية وتصرف مجلس الأمناء نابع من الإحساس بالمسئولية.