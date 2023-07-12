ضياء رشوان: قانون الوصايا ومناهضة التمييز لقيا توافقا بالإجماع بجلسات الحوار الوطني

كشف ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، الحوار الوطني عقد منذ انطلاقه في 5 يونيو 2022، 50 جلسة لمناقشة كافة القضايا المطروحة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن كافة القضايا التي عقد في جلسات الحوار المدني كانت على قدر واحد من الأهمية .



وأكد «ضياء رشوان» حوار مع الاعلامية انجى انور في برنامج مصر جديدة عبر فضائية etc والمذاع مساء اليوم، ان مجلس الامناء توقع ان حجم الاختلاف بين المشاركين وخلفياتهم سوف يتسبب في الكثير من المشاحنات والخلافات، إلا أنهم تفاجئوا رغم الاختلاف في الرأي ووجهات النظر الا ان جميع الجلسات كان يسودها احترام رؤية الاخر او دون المساس بشخصه.

أشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن كل جلسة كان يتحدث فيها من 40 الي 50 شخص في كل جلسة ما يعني من 2000 الي 2500 شخص في جميع الجلسات.

لجان المحليات والتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية والأحزاب انتهت اعملها في الحوار الوطني



وأكد المنسق العام للحوار الوطني أن هناك 5 لجان المحاور انتهت عملهم 3 منهم من المحور السياسي وهي لجان المحليات، والتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب، خلصت كل مناقشتهم وقيل فيها كل الأراء.



وأوضح ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، أن هناك قضايا حدث فيها اجماع داخل اللجان منها قانون الوصايا فالجميع وافق على بنود رئيسة لتعديلات القانون، ومفاوضية مناهضة التمييز، والتعاونيات، قانون حرية تداول المعلومات هناك توافق من 90 الي 95% منها.

