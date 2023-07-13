عمرو الفقي: دور الإعلام مساندة الاقتصاد الوطني وتشجيع الأفكار الإيجابية المطروحة.. فيديو

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن دور الإعلام هو مساندة الإقتصاد الوطني، و الأفكار الإيجابية المطروحة.

عمرو الفقي : مهرجان العلمين الجديدة 2023 يعيد مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية



وأضاف عمرو الفقي خلال لقائه مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك 40 شركة تعمل تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عدة مجالات، منها : الإعلام والإنتاج و الإعلان، وغيرها، وذلك للأهتمام بثقافة المواطن.

وأشار عمرو الفقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى، أن الشركة المتحدة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها و كوادرها، مؤكداً أن مهرجان العلمين الجديدة 2023 يعيد مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.