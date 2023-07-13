عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو الفقي: دور الإعلام مساندة الاقتصاد الوطني وتشجيع الأفكار الإيجابية المطروحة.. فيديو

عمرو الفقي
عمرو الفقي

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن دور الإعلام هو مساندة الإقتصاد الوطني، و الأفكار الإيجابية المطروحة.

عمرو الفقي : مهرجان العلمين الجديدة 2023 يعيد مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية


وأضاف عمرو الفقي خلال لقائه مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك 40 شركة تعمل تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عدة مجالات، منها : الإعلام والإنتاج و الإعلان، وغيرها، وذلك للأهتمام بثقافة المواطن.

 

وأشار عمرو الفقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى، أن الشركة المتحدة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها و كوادرها، مؤكداً أن مهرجان العلمين الجديدة 2023 يعيد مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

 

عمرو الفقي الاعلام الشركة المتحدة العلمين الجديدة الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

محمد فاروق: مصطفى فتحي وقَّع للنادي الأهلي.. تفاصيل

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. 10 كلمات مستجابة للتوبة وغفران الذنوب

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

هل يحضر إمام عاشور مباراة القمة؟.. هاني حتحوت يحسم الجدل

أوكرانيا .. سلسلة انفجارات تدوي في كييف وخميلنيتسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ