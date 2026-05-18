قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يدعو رئيس النواب الليبي لحضور اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي يوليو المقبل
الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يُعرَض علينا ولم نشارِك في صياغته
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر: المودة والرحمة أساس كل حكاية حب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يحيل اتفاقيات دولية وتعديلات قانون النقابات للجان المختصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عددًا من القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروع قانون لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية تهدف إلى دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، والمبرمة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتضمنت الإحالات أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية” بين حكومتي مصر وقطر، والتي تم التوقيع عليها في 3 فبراير 2026، حيث تقرر إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وفي السياق ذاته، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة مشروع القانون وإعداد تقرير حوله تمهيدًا لمناقشته بالجلسات العامة المقبلة.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب اتفاقيات دولية مشروع قانون لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

ترشيحاتنا

فضل شهر ذي الحجة

فضل شهر ذي الحجة.. الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر يرد

الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يعرض علينا حتى الآن

المفتى: يستحب الاجتماع مع العائلة والتكبير معهم بدءا من اليوم

المفتى: يستحب الاجتماع مع العائلة والتكبير معهم بدءا من اليوم

بالصور

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد