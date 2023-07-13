عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تبحث التعاون مع شركة "eni" للبترول لخدمة المجتمع الدمياطى

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد شركة إينى للبترول " eni" ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بمجالات خدمة المجتمع بالمحافظة.

وخلال اللقاء،، اطلعت " المحافظ " على أنشطة الشركة التى تُعد أحد الشركات العاملة تحت مظلة وزارة البترول بدأ نشاطها فى مصر عام ١٩٥٤ م ، كما أن لديها نشاط داخل بمحافظة دمياط ، حيث أنها جهة شريكة بمصنع لاسالة الغاز مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية و لديها رصيف بحرى بميناء دمياط.

كما بحثت " محافظ دمياط " مع الوفد آليات تعزيز الشراكة بقطاع المشاركة المجتمعية، حيث استعرض الوفد مشروعه لإعادة تأهيل أحد المدارس الفنية أو التكنولوجية بالمحافظة ودعمها بورش وكافة الاحتياجات على غرار ما تم تنفيذه بمحافظة بورسعيد،  وذلك بالشراكة مع وزارة التربية  والتعليم  وشركة السويدي بما يلبى احتياجات مجالات العمل الحرفية من خلال إعداد كوادر مدربة وفقًا لأعلى المستويات ، حيث سيتم فى إطار تلك الخطة تدريب الطلاب بالمصانع بالمحافظة من خلال التعاقد معها.

وفى هذا السياق،، أشارت " المحافظ " إلى أهمية إعداد دراسة متكاملة لاختيار المدرسة وكذلك دراسة أخرى تتوافق مع احتياجات سوق العمل بالمحافظة،  و أيضًا الصناعات التى تشتهر بها وبالأخص صناعات الأثاث و السفن وتعليب الأسماك و الألبان والحلويات.. 
فيما وقد أعربت " الدكتورة منال عوض " عن تطلعها لتحقيق شراكة مثمرة وذلك اتساقًا مع الرؤية التى تنتهجها المحافظة للتعاون مع الشركات العاملة على أرض دمياط لتحقيق طفرة بمجالات تنمية المجتمع،  مؤكدة دعمها الكامل لأى مشروع يخدم المحافظة .

عمرو الفقي: دور الإعلام مساندة الاقتصاد الوطني وتشجيع الأفكار الإيجابية المطروحة.. فيديو

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشركة القابضة للغازات الطبيعية الشركة القابضة للغازات المشاركة المجتمعية المدارس الفنية تعزيز التعاون المشترك محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. شاطيء لذوى الهمم في دمياط الجديدة

هيئة ميناء دمياط تجتاز المراجعة الدورية لشهادات الجودة

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

محمد فاروق: مصطفى فتحي وقَّع للنادي الأهلي.. تفاصيل

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. 10 كلمات مستجابة للتوبة وغفران الذنوب

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

هل يحضر إمام عاشور مباراة القمة؟.. هاني حتحوت يحسم الجدل

أوكرانيا .. سلسلة انفجارات تدوي في كييف وخميلنيتسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ