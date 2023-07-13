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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

منصورة عز الدين لدواير الثقافي: ألف ليلة وليلة نشأت باعتبارها أصوات المهمشين

صدى البلد

أقيمت ندوة عن حكايات ألف ليلة وليلة، باستضافة الكاتبة والروائية منصورة عز الدين، والكاتب الروائي سنان أنطون، يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو ، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد.

صوت المهمشين

قالت منصورة عز الدين ألف ليلة وليلة نشأت باعتبارها أصوات المهمشين و الشعب و لكن عندما نقرأها نجدها تحول المنظومة الدينية لأخذ العبرة إلى شئ فني وهي لغة منفتحة جدا، و يمكن اخذ العبرة من قصة ليست قصة دينية، سنجد أن كل من يحكون الحكايات الأمير او المأمور او شخص يرغب فيأن يكون شهيرًا، وسنجد أن  من يحكونها في الف ليلة و ليلة بإذن فإن لم يكون بامر فسيكون باذن، ومن يحكي هو يحكي لإنقاذ حاله ويكون في موقف ضعف.

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هدف اخلاقي


واستطردت منصورة قائلة الهدف المعلم هو هدف اخلاقي فهي فكرة اخذ العبرة وهي تلعب ضمن اطار المنظومة الاخلاقية الاسلامية و الهدف الارتقاء بالاخلاق والاعتبار هدف اساسي و يوجد فكرة وفيما يخص فكرة الامير او المامور سنلاحظ شئ لافت وهو ان الملوك في الف ليلة و ليلة لا يحكون واذاحدث و حكى يكون وهو مخلوع او في كارثة و يحكي عن تلك الكارثة وبالتالي هو يحكي ليعطي الحكمة لحاكم اخر، هذه ملحوظة مهمة حول من يحكي ومن يحكى له.

وتابعت قائلة و بالرغم من تعدد الطبقات و الاضافات التي طالت النص و الاختلافات التي طالت النص ونحن لا نلم بكل قصص ألف ليلة وليلة وهي تذكرني بالعميان و الفيل فكل اعمى يلمس الفيل و يظن ان ذلك حجم الفيل او ذاك العالم، اهم فكرة في آلف ليلة وليلة هي انه نص استيعابي.

ألف ليلة وليلة الروائية منصورة عز الدين دواير الثقافي سينما راديو بوسط منصورة عز الدين

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