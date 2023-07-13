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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى سعر لـ الذهب.. الأصفر يصعد بقوة مفاجئة ويصل لقمة شهر

أعلي سعر لـ الذهب..
أعلي سعر لـ الذهب.. الأصفر يصعد بقوة مفاجئة ويصل لقمة شهر

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف قريبا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1959.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضا إلى 1964.30 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.2163 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1292.19 دولار.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 954.26 دولار بعد ارتفاعه ثلاثة في الجلسة السابقة.

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