"تلت التسعة" ودموع الكيمياء و"التفاضل في الحمام" والغش بتليجرام|حصاد الثانوية العامة 2023

تنتهي اليوم امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع طلاب الثانوية العامة في المدارس العادية ومدارس المكفوفين ، بينما سيختتم طلاب مدارس المتفوقين امتحاناتهم السبت القادم.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز مشاهد امتحانات الثانوية العامة 2023 التي كانت قد انطلقت رسميا يوم 12 يونيو 2023.

شاومينج يفشل في التسريب قبل اللجان ويكتفي بالتداول بعد توزيع الامتحان

فشلت جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، في تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تأمين جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتعاون مع الجهات السيادية في الدولة .

بينما نجح شاومينج فقط في تداول صور أسئلة واجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 منذ انطلاقها وحتى نهايتها ، بعد توزيع الامتحانات في اللجان ، بسبب قيام بعض الطلاب بتصوير الامتحان وإرساله لجروبات شاومينج بأجهزة التليفون المحمول التي سربوها للجان ، وبذلك استمرت في امتحانات الثانوية العامة 2023 عملية الغش الالكتروني بينما اختفت ظاهرة التسريب.

سؤال تلت التسعة كام ؟

سؤال تلت التسعة

سؤال تلت التسعة

فوجئ طلاب الثانوية العامة 2023 بسؤال أثار الجدل بشكل واسع في امتحان اللغة العربية ، لدرجة أنه أصبح تريند على جميع محركات البحث وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وقتها وهو سؤال “تلت التسعة كام؟".

كان سؤال “تلت التسعة كام؟” مستخرجا من فقرة داخل القطعة الموجودة في امتحان اللغة العربية والتي كان مكتوبا فيها بالنص أن مستخدمي الانترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل يقضون 9 ساعات يوميا على الانترنت على الأقل ، ويمضون ثلث هذه الساعات على وسائل التواصل الاجتماعي ، فطلب السؤال من الطالب أن يوضح من خلال القطعة الوقت الذي يمضيه مستخدمي الانترنت في هذه الدول على وسائل التواصل الاجتماعي “تلت التسع ساعات ”.

وكانت المفاجآة أن بعض الطلاب طلبوا آلة حاسبة في اللجنة لحل سؤال تلت التسعة ، فيما أجاب بعض الطلاب عن السؤال إجابات خاطئة رغم بساطته.

صعوبة امتحان الكيمياء

شعر طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي ، بحالة من الصدمة بعد أداء امتحان الكيمياء 2023 ، حيث شكى الجميع من صعوبة وتعقيد مستوى أسئلة امتحان. الكيمياء مؤكدين أنها كانت غير متوقعة

وعلى الفور قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عرض امتحان الكيمياء على لجنة من 10 خبراء لتقييم الأسئلة ونموذج الإجابة ، كما تقرر حسم الجدل من خلال التصحيح الالكتروني الذي يكشف معامل صعوبة كل سؤال لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإنقاذ الطلاب.

ثم اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد ذلك عن حصول آلاف الطلاب على درجات عالية في امتحان الكيمياء رغم الشكاوى.

تصوير الامتحان بجوار “بلاعة الحمام”

الامتحان في الحمام

في يوم امتحان التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة .. أثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، بعد أن ظهرت بين الصور المتداولة للامتحان على جروبات شاومينج ، صور تم اتلقاطها بجوار بلاعة حمام وهو ما جعل الجميع يتساءل كيف خرج الامتحان من اللجنة الى “دورة المياه” اثناء سير الوقت فهذا مخالف لكافة الضوابط.

وعلى الفور تم ضبط الطالب، الذي صور الامتحان داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية ، ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.

فضحت نفسها .. طالبة صورت الامتحان بالبار كود

صورت الامتحان بالباركود

في امتحان اللغة الانجليزية ، قامت طالبة بتصوير الامتحان دون ان تخفي البار كود الذي يكشف عن شخصيتها ومكانها وارسلتها لجروبات شاومينج ، وهو ما جعل الجميع يعلقون “سلمت نفسها بنفسها”.

وبالفعل تم ضبط الطالبة "هـ . م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

مراقب ينقذ طالبة ثانوية عامة “راحت عليها نومة”

قام مراقب دور في احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الجيزة ، بموقف إنساني خلال امتحان الجيولوجيا الذي أداه طلاب شعبة علمي علوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

المراقب يدعى أسامة عثمان - وهو مراقب دور في بمدرسة منشآة القناطر بمحافظة الجيزة عبر حسابه على فيس بوك : النهاردة الساعة جات 9 وربع وأنا بمر علي اللجان ، فوجئت ان فيه بنت ماجاتش امتحان الجيولوجيا ، وانا عارف ان هي بتحضر، فسألت على رقمها طبعا محدش معاه موبايل، واللجنة بتاعتي في بلد ريفي يعني عائلات ، فسألت هي بنت مين ، وخرجت جري ومعايا احد العمال عشان يدلني على بيتها الساعه كانت 9 وتلت ، بخبط جامد ع الباب ، البيت كله كان نايم بمن فيهم البنت ، وبدأت حالة من الصويت والانهيار ، فطلبت من البنت بسرعة تلبس اسدال وطلبت من العامل يجيب ادواتها وأخدتها على اللجنة في تمام التاسعة والنصف إلا ثلاث دقائق ، والحمد لله حضرت الامتحان.

استبعاد 2 ملاحظين بلجنة ثانوية عامة بسوهاج سهلوا الغش للطلاب

في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أعلنت خلاله ، أنه تم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.

ضبط ملاحظ قام بتصوير امتحان الإنجليزي داخل لجنة ثانوية عامة بالقليوبية

اكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه تم ضبط أحد الملاحظين ويدعى " و.ي" بلجنة مدرسة العبور الثانوية بنات لقيامه بتصوير نموذج "د" من إمتحان اللغة الأجنبية الأولى وإرساله إلى شقيقته.

وأشار المصدر الى انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فى امتحانات الثانوية العامة 2023.