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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلم: امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 متوسط وأسئلته محتاجة تركيز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

علق أحمد فايد معلم متخصص في مادة الأحياء على امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، الذي تم تداول اسئلته على جروبات شاومينج عبر تليجرام .

حيث قال أحمد فايد معلم متخصص في مادة الأحياء : أن امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، مستواه 80% من أسئلته للطالب المتوسط  ، ويوجد به اسئله تحتاج تركيز.

وأوضح أحمد فايد معلم متخصص في مادة الأحياء : أن امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، أن 20% من أسئلته تتراوح ما بين فوق المتوسط الي الصعب “عايزة واحد فاهم و مركز”

وقال أحمد فايد معلم متخصص في مادة الأحياء : أن امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023  ، لم يأتي فيه أي سؤال من اي كتاب خارجي ، لكن افكار أسئلته اغلبها حلها الطلاب قبل الامتحان .

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم آداء امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة آداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 .

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية آداء امتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وشهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لـ إجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023، أثناء تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد نصف ساعة من توزيع امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023 داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023 بعد دقائق من توزيع الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وبذلك تكون عملية الغش الإلكتروني المعتادة طوال امتحانات الثانوية العامة 2023 اكتملت.

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