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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الفضة اليوم| اعرف وصل كام.. فيديو

انخفاض أسعار الفضة
انخفاض أسعار الفضة اليوم

رصدت  عدسة "صدى البلد" اسعار الفضة  في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا و إقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية.

 

في البداية قال مايكل محسن تاجر فضة أن سعر جرام الفضة "999" بـ 30 جنيه، و جرام الفضة عيار 800 بـ 25 جنيه وعيار 925 بـ 28 جنيه و المشغولات المصري عيار 925  تبدأ من 50 جنيه للجرام والفضة الايطالي المستوردة تبد من 60 جنيه للجرام الرجالي و الحريمي يبدأ من 70 جنيها.

وأوضح "محسن" أن الاقبال على شراء الهدايا من اطقم المشغولات الفضية، جيد، و الاقبال على سبائك الفضة، مرتفع في هذه الايام، لرغبة المستهلكين في الحفاظ على قيمة أموالهم.

وتابع مايكل محسن ان صندوق استثمار الذهب لم يؤثر علي اسعار المعدن النفيس بشكل كبير حتي ان متوقعا ارتفاع اسعار الفضة خلال الفترة القادمة.

https://fb.watch/lIZxv-aWNE/?mibextid=Nif5oz

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