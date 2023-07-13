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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في زابوروجيا.. القوات الروسية تحبط محاولة هجوم خطيرة للجيش الأوكراني

القوات الروسية
القوات الروسية

قال حاكم منطقة زابوروجيا، يفجيني باليتسكي، اليوم الخميس، إن القوات الروسية صدت محاولة أوكرانية لاختراق خطوط دفاعية في منطقة زابوروجيا خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح باليتسكي عبر قناته على تليجرام: "لا يزال الوضع متوترا، حيث حاول العدو اختراق الخط الدفاعي في منطقة فاسيلفسكي، حيث تركزت جهودهم الرئيسية على توسيع رأس جسر بالقرب من مستوطنة Pyatikhatki". 

وأضاف أن نيران القوات الروسية ألحقت الضرر بالعدو وتم تكبيدة خسائر فادحة وفشلت محاولاته في تحقيق اهدافه.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. 

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 26000 فرد منذ أن شن هجومه المضاد. 

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الخطوط الأمامية.

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