عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رغم صعوبة الأحياء.. طلاب أسيوط يحتفلون بالطبل البلدي في ختام ماراثون الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بأسيوط يحتفلون بختام الإمتحانات

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط وقام أولياء الأمور باصطحاب فرقة الطبل البلدي والمزمار أمام اللجان فيما اطلق الطلاب الشماريخ والالعاب النارية والزغاريد ابتهاجا بختام الامتحانات والدخول في عهد جديد.

 

واشتكى  طلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم بأسيوط، من طول صعوبة  امتحان الأحياء وأنه كان يحتاج إلى وقت إضافي للتفكير والإجابة  وانه في نفس صعوبة الكيمياء موجهين اللوم لواضعي الامتحانات لتعنتهم ضد طلاب العلمي علوم على حد قولهم. 

وسادت حالة من الفرحة بين طلاب القسم الادبي لسهولة امتحان الفلسفة والمنطق. 

سكرتير عام أسيوط يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

باستثناء القطعة الثانية.. طلاب الثانوية العامة بأسيوط يؤكدون سهولة امتحان اللغة الإنجليزية

وأكد الطلاب يوسف منصور واحمد على ومحمد مصطفى لجنة مدرسة الانتصار أن امتحان مادة الأحياء  صعب ويحتاج إلى وقت إضافي للتفكير والإجابة خاصة سؤال اDNA ؛ مشيرين إلى أن الامتحان في مستوي الطالب فوق المتوسط، فيما أشاد طلاب القسم الادبي بسهولة امتحان الفلسفة والمنطق مؤكدين انه جاء في متناول الطالب المتوسط وأن ختامه مسك.

IMG-20230713-WA0044
IMG-20230713-WA0044
IMG-20230713-WA0046
IMG-20230713-WA0046
IMG-20230713-WA0045
IMG-20230713-WA0045
IMG-20230713-WA0047
IMG-20230713-WA0047
IMG-20230713-WA0043
IMG-20230713-WA0043
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة إحتفالات ختام إمتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي قريتى الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح

محافظ أسيوط: إزالة 6 تعديات على أراضي أملاك رى وزراعية بمركز البداري

ترشيحاتنا

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

إجراء عاجل من الامارات بشأن 15 سجين ايراني

فيديوهات عارية.. قرار عاجل بشأن محاكمة سلمى الشيمي

خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ