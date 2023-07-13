رغم صعوبة الأحياء.. طلاب أسيوط يحتفلون بالطبل البلدي في ختام ماراثون الثانوية العامة

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط وقام أولياء الأمور باصطحاب فرقة الطبل البلدي والمزمار أمام اللجان فيما اطلق الطلاب الشماريخ والالعاب النارية والزغاريد ابتهاجا بختام الامتحانات والدخول في عهد جديد.

واشتكى طلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم بأسيوط، من طول صعوبة امتحان الأحياء وأنه كان يحتاج إلى وقت إضافي للتفكير والإجابة وانه في نفس صعوبة الكيمياء موجهين اللوم لواضعي الامتحانات لتعنتهم ضد طلاب العلمي علوم على حد قولهم.



وسادت حالة من الفرحة بين طلاب القسم الادبي لسهولة امتحان الفلسفة والمنطق.

وأكد الطلاب يوسف منصور واحمد على ومحمد مصطفى لجنة مدرسة الانتصار أن امتحان مادة الأحياء صعب ويحتاج إلى وقت إضافي للتفكير والإجابة خاصة سؤال اDNA ؛ مشيرين إلى أن الامتحان في مستوي الطالب فوق المتوسط، فيما أشاد طلاب القسم الادبي بسهولة امتحان الفلسفة والمنطق مؤكدين انه جاء في متناول الطالب المتوسط وأن ختامه مسك.

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