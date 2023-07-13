عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني: الصين اخترقت كافة قطاعات الاقتصاد

بريطانيا والصين
بريطانيا والصين

أعلنت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، أن الصين نجحت في اختراق كل قطاع من قطاعات الاقتصاد البريطاني.

وقالت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني في بيان لها، إن استراتيجية الحكومة البريطانية للصين غير كافية تماما، لافته إلى أن الصين استفادت من تركيز لندن على تعزيز العلاقات الاقتصادية على الأمن.

وأضافت لجنة الاستخبارات، أن الاستخبارات الصينية تستهدف المملكة المتحدة ومصالحها بكثافة وقوة وعدائية.

وفي وقت سابق، زار وفد عسكري صيني بريطانيا وفرنسا لإجراء مشاورات استراتيجية وذلك لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع أوروبا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان لها، إن الوفد الصيني ناقش تطوير العلاقات الثنائية مع كلتا الدولتين، كما تم نقاش وتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان الصيني، أن المحادثات أسفرت عن تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

ولم يذكر البيان من كان في الوفود الصينية وقدم تفاصيل قليلة عن القضايا التي تمت مناقشتها وهو أمر نادر مقارنة بمحادثات مماثلة في الماضي.

تجربة جديدة من الصين لغزو الفضاء.. ماذا فعلت هذه المرة؟

اجتماع مهم.. الصين وأمريكا تبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي

البرلمان البريطاني الصين لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني استراتيجية الحكومة البريطانية للصين الاستخبارات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

تجربة جديدة من الصين لغزو الفضاء.. ماذا فعلت هذه المرة؟

الرئيس الجزائري يزور الصين الاثنين المقبل

اجتماع مهم.. الصين وأمريكا تبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي

للتعرف علي أنشطة ومهام المركز.. رئيس البحوث الزراعية يستقبل وفدا من الصين

الصين تحاول السيطرة على الفضاء.. موعد إرسال روادها إلى القمر

تورط مخابرات الصين.. أول تعليق من الكونجرس على اختراق قراصنة لحسابات الحكومة

بمناسبة الذكري العاشر لـ الحزام والطريق..الصين تعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين

ترشيحاتنا

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

إجراء عاجل من الامارات بشأن 15 سجين ايراني

فيديوهات عارية.. قرار عاجل بشأن محاكمة سلمى الشيمي

خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ