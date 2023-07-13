لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني: الصين اخترقت كافة قطاعات الاقتصاد

أعلنت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، أن الصين نجحت في اختراق كل قطاع من قطاعات الاقتصاد البريطاني.

وقالت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني في بيان لها، إن استراتيجية الحكومة البريطانية للصين غير كافية تماما، لافته إلى أن الصين استفادت من تركيز لندن على تعزيز العلاقات الاقتصادية على الأمن.

وأضافت لجنة الاستخبارات، أن الاستخبارات الصينية تستهدف المملكة المتحدة ومصالحها بكثافة وقوة وعدائية.

وفي وقت سابق، زار وفد عسكري صيني بريطانيا وفرنسا لإجراء مشاورات استراتيجية وذلك لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع أوروبا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان لها، إن الوفد الصيني ناقش تطوير العلاقات الثنائية مع كلتا الدولتين، كما تم نقاش وتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان الصيني، أن المحادثات أسفرت عن تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

ولم يذكر البيان من كان في الوفود الصينية وقدم تفاصيل قليلة عن القضايا التي تمت مناقشتها وهو أمر نادر مقارنة بمحادثات مماثلة في الماضي.